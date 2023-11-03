Коваль Александр Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Александр Авксентьевич

Коваль Александр Авксентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

По 1983

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Коваль Авксентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 1940

Сын: Коваль Кто то 2 Александр

Мать ребёнка: Коваль Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Кто то 1 Александрович

Мать ребёнка: Коваль Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Екатерина

Смерть
По 1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close