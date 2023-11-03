Коваль Александр Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиПо 1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Коваль Авксентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 1940
Сын: Коваль Кто то 2 Александр
Мать ребёнка: Коваль Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Кто то 1 Александрович
Мать ребёнка: Коваль Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Екатерина
Смерть
По 1983