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Кудрявцев Анатолий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1949

Дата смерти

30.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949

Отец: Кудрявцев Сидор Антонович

Мать: Кудрявцева Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
13.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Крым, Украина
Рождение ребёнка
03.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Крым, Украина
Рождение ребёнка
30.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.2014
Крым
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