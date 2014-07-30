Кудрявцев Анатолий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1949
Дата смерти30.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949
Рождение ребёнка
13.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старый Крым, Украина
Рождение ребёнка
03.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старый Крым, Украина
Рождение ребёнка
30.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.2014
Крым