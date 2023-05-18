Чурикова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Чуриков Егор ?
Рождение ребёнка
27.10.1885
Дочь: Долбилова Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Чуриков Егор ?
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Чуриков Егор ?
Рождение ребёнка
24.05.1905
Сын: Чуриков Игнатий Георгиевич
Отец ребёнка: Чуриков Егор ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуриков Егор ?
Смерть
Неизвестно