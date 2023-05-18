Чурикова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурикова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чуриков Василий Егорович

Отец ребёнка: Чуриков Егор ?

Рождение ребёнка
27.10.1885

Дочь: Долбилова Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Чуриков Егор ?

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Чуриков Роман Егорович

Отец ребёнка: Чуриков Егор ?

Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Чуриков Игнатий Георгиевич

Отец ребёнка: Чуриков Егор ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуриков Егор ?

Смерть
Неизвестно
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