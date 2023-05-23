Рюмин Сергей Федорович
Место рожденияLedino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рожденияОколо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сергеевна Косарева Антонина
Мать ребёнка: Рюмина Мария Ивановна
Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рюмина Мария Ивановна
Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рюмина Мария Ивановна
Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно