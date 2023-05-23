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Рюмин Сергей Федорович

Место рождения

Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

Около 1886

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Рюмин Федор Артемьевич

Мать: Рюмина Александра Федоровна

Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сергеевна Косарева Антонина

Мать ребёнка: Рюмина Мария Ивановна

Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рюмина Мария Ивановна

Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рюмина Мария Ивановна

Ledino, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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