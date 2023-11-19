Свириденко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.2008
Дочь: Свириденко Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Свириденко Оксана Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свириденко Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Свириденко Оксана Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно