Свириденко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свириденко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.2008

Дочь: Свириденко Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Свириденко Оксана Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свириденко Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Свириденко Оксана Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свириденко Оксана Леонидовна

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