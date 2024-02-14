Садрова (Мифтахова) Фирания
Место рожденияг. Казань
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Мифтахов Файзрахман
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно