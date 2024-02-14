Садрова (Мифтахова) Фирания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садрова (Мифтахова) Фирания

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Мифтахов Файзрахман

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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