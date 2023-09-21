Аладьина (Кузовлева) Раиса Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1896 ст.
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1896 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1916
Дочь: Борхсениус Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Аладьин Владимир Иович
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Траншель Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1934