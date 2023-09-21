Аладьина (Кузовлева) Раиса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аладьина (Кузовлева) Раиса Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1896 ст.

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1896 ст.

Отец: Кузовлев Даниил Иванович

Мать: Кузовлева Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
20.06.1916

Дочь: Борхсениус Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Аладьин Владимир Иович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Траншель Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траншель Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аладьин Владимир Иович

Смерть
После 1934
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