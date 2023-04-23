Чупинов Прокопий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупинов Прокопий Ефимович

Место рождения

деревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1834
деревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд
Рождение
1853 ст.

Отец: Чупинов Ефим Евстигнеевич

Мать: Серафима Емельянова

деревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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