Чупинов Прокопий Ефимович
Место рождениядеревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Место жительства
С 1834
деревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд
Рождение
1853 ст.
Отец: Чупинов Ефим Евстигнеевич
Мать: Серафима Емельянова
деревня Костина Турдиевская волость Кологривский уезд
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно