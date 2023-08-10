Слуцкая (Башкирова) Татьяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1917
Дата смерти10.04.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1917
Рождение ребёнка
03.01.1940
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кузюков Михаил Антонович
первая дочь от Кузюкова М.А.
Рождение ребёнка
02.04.1947
Дочь: Собинова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кузюков Михаил Антонович
Рождение ребёнка
24.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузюков Михаил Антонович
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Рождение ребёнка
16.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
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Бракосочетание
11.04.1976
№ 5 от 11.04.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Слуцкий Фома Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1976