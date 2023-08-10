Слуцкая (Башкирова) Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлуцкая (Башкирова) Татьяна Леонтьевна

Слуцкая (Башкирова) Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1917

Дата смерти

10.04.1976

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

Дети

1940 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1917

Отец: Башкиров Леонтий Прокопьевич

Мать: Башкирова Анастасия Павлова

Рождение ребёнка
03.01.1940

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кузюков Михаил Антонович

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
первая дочь от Кузюкова М.А.
Рождение ребёнка
02.04.1947

Дочь: Собинова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Кузюков Михаил Антонович

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузюков Михаил Антонович

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
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Рождение ребёнка
16.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
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Бракосочетание
11.04.1976

Муж: Слуцкий Фома Леонтьевич

№ 5 от 11.04.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Слуцкий Фома Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Лебединка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
10.04.1976
Лебединка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
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