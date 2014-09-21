Попов Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Пётр Семёнович

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Место рождения

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

05.07.1930

Дата смерти

21.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1930

Отец: Попов Семён Филиппович

Мать: Попова Екатерина Ефимовна

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
18.01.1949

Жена: Попова Надежда Григорьевна

Красное, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Надежда Григорьевна

село Свистовка Алексеевского района Белгородской области
Рождение ребёнка
08.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Надежда Григорьевна

село Свистовка Алексеевского района Белгородской области
Рождение ребёнка
19.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Надежда Григорьевна

село Свистовка Алексеевского района Белгородской области
Смерть
21.09.2014
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
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