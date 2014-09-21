Попов Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.07.1930
Дата смерти21.09.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1930
Отец: Попов Семён Филиппович
Бракосочетание
18.01.1949
Красное, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.10.1950
село Свистовка Алексеевского района Белгородской области
Рождение ребёнка
08.06.1956
село Свистовка Алексеевского района Белгородской области
Рождение ребёнка
19.06.1959
село Свистовка Алексеевского района Белгородской области
Смерть
21.09.2014
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область