Мосиенко Мелания Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Мелания Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мосиенко Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
22.10.1894

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Мосиенко Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиенко Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Алексей Ефимович

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