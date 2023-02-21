Мосиенко Мелания Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мосиенко Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
22.10.1894
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Мосиенко Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосиенко Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Мосиенко Алексей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно