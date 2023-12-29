Ульяновна Вера Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1910
Дата смерти25.07.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910
Отец: Ульян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1929
Дочь: Болтунова Дарья Лазвревна
Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ульянова Мария Лазаревна
Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ульянов Александр Лазаревич
Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович
Смерть
25.07.1990