Ульяновна Вера Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяновна Вера Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1910

Дата смерти

25.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910

Отец: Ульян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1929

Дочь: Болтунова Дарья Лазвревна

Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ульянова Мария Лазаревна

Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ульянов Александр Лазаревич

Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Ульянов Лазарь Сафронович

Смерть
25.07.1990
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