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Юрьев Ларион Алифанович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Юрьев Алифан Селиванович

Мать: Юрьева Екатерина Авдеевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Юрьев Сергей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Юрьев Данила Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Юрьева Наталья Ларионовна

Мать ребёнка: Юрьева Наталья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Акилина Ларионовна

Мать ребёнка: Юрьева Наталья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Юрьев Никита Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1825
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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