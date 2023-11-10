Юрьев Ларион Алифанович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Юрьева Наталья Ларионовна
Мать ребёнка: Юрьева Наталья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Акилина Ларионовна
Мать ребёнка: Юрьева Наталья
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1825