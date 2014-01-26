Тимченко Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1926
Дата смерти26.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926
Отец: Тимченко Иван Андриянович
Мать: Тимченко Анна Павловна
Рождение ребёнка
10.09.1956
Дочь: Тимченко Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1956
Дочь: Лихова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Тимченко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1964
Дочь: Тимченко Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.01.2014