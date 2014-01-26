Тимченко Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1926

Дата смерти

26.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926

Отец: Тимченко Иван Андриянович

Мать: Тимченко Анна Павловна

Рождение ребёнка
10.09.1956

Дочь: Тимченко Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1956

Дочь: Лихова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Тимченко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1964

Дочь: Тимченко Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.01.2014
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