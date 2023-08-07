Родина (Букина) Александра Ивановна
Место рожденияМоховое село Верховского уезда Орловской губернии
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1922
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Букин Иван Леонтьевич
Мать: Букина Федосья Фоминична
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Родина Прасковья Карповна
Отец ребёнка: Родин Карп Федорович
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
16.07.1903
Отец ребёнка: Родин Карп Федорович
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
?.02.1905
Отец ребёнка: Родин Карп Федорович
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Родин Карп Федорович
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1909
Дочь: Туркина Мария Карповна
Отец ребёнка: Родин Карп Федорович
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Родин Карп Федорович
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Родин Карп Федорович
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родин Карп Федорович
Место жительства
Неизвестно
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Смерть
Около 1922
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии