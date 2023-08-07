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Родина (Букина) Александра Ивановна

Место рождения

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1922

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Букин Иван Леонтьевич

Мать: Букина Федосья Фоминична

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Родина Прасковья Карповна

Отец ребёнка: Родин Карп Федорович

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
16.07.1903

Сын: Родин Владимир Карпович

Отец ребёнка: Родин Карп Федорович

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
?.02.1905

Сын: Родин Алексей Карпович

Отец ребёнка: Родин Карп Федорович

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Родин Александр Карпович

Отец ребёнка: Родин Карп Федорович

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1909

Дочь: Туркина Мария Карповна

Отец ребёнка: Родин Карп Федорович

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Родин Николай Карпович

Отец ребёнка: Родин Карп Федорович

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Родин Виктор Карпович

Отец ребёнка: Родин Карп Федорович

Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родин Карп Федорович

Место жительства
Неизвестно
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
Смерть
Около 1922
Моховое село Верховского уезда Орловской губернии
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