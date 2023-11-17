Рычков Ефрем Иванович
Место рожденияХмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти09.04.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Рычков Иван Федорович
Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Тарунина Анисья Иакимовна
Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
09.04.1904 ст.
Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край