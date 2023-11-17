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Рычков Ефрем Иванович

Место рождения

Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

09.04.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Рычков Иван Федорович

Мать: Малетина Екатерина Егоровна

Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Рычков Ефрем Петрович

Мать ребёнка: Тарунина Анисья Иакимовна

Хмелевка, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
09.04.1904 ст.
Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
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