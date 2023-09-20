Беляшов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляшов Анатолий
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александра
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких Тася
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Галина
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна