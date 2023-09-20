Беляшов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляшов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляшов Анатолий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александра

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких Тася

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Галина

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аня

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иккиндин

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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