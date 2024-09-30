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Хамунен Иван Иосифович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1876

Отец: Хамунен Иосиф Адамович

Мать: Хамунен (Инна) Анна Адамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1896

Жена: Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Рождение ребёнка
26.08.1899

Дочь: (Хамунен) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1902

Сын: Хамунен Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1906

Сын: Хамунен Иван Иванович

Мать ребёнка: Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Хамунен Александр Иванович

Мать ребёнка: Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1912

Сын: Хамунен Петр Иванович

Мать ребёнка: Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1914

Сын: Хамунен Павел Иванович

Мать ребёнка: Хамунен (Пюккёнен) Мария Вильгельмовна

Смерть
Неизвестно

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