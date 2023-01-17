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Митрофанов Тимофей Гаврилович

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Место рождения

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Митрофанов Гаврила Алексеевич

Мать: не указана

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Митрофанов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Митрофанов Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Митрофанов Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: Митрофанова Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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