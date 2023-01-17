Митрофанов Тимофей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Митрофанов Гаврила Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Митрофанов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1851
Сын: Митрофанов Ефим Тимофеевич
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Митрофанов Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: Митрофанова Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Кузьмина
Смерть
Неизвестно