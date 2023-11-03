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Мухин Сергей Алексеев (Стефанов?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

05.04.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Мухин Алексей

Мать: Мухина Анна Петровна

Бракосочетание
20.01.1768

Жена: Мухина Ксения Петрова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.10.1772

Сын: Мухин Яков Сергеев

Мать ребёнка: Мухина Ксения Петрова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Военная служба
?.10.1772
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Отставной, 1774 в Новопавловке
Бракосочетание
Около 1795

Жена: Жмурина 1, Мухина 2 Анна Трофимовна

Смерть
05.04.1811
Горячка 64 года
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