Мухин Сергей Алексеев (Стефанов?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти05.04.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Мухин Алексей
Мать: Мухина Анна Петровна
Бракосочетание
20.01.1768
Жена: Мухина Ксения Петрова
Рождение ребёнка
14.10.1772
Сын: Мухин Яков Сергеев
Мать ребёнка: Мухина Ксения Петрова
Военная служба
?.10.1772
Отставной, 1774 в Новопавловке
Бракосочетание
Около 1795
Смерть
05.04.1811
Горячка 64 года