Тягушев Пантелей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягушев Пантелей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Тягушев Яков Пантелеевич

Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тягушев Илья Пантелеевич

Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна

МССР, Ичалковский р-н, с.Кендя
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Просковья Пантелеевна

Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тягушева Ольга

Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тягушев Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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