Авдотья Тимовеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Тимовеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Зешолсковъ Денисъ

Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Зешолсковъ Осипъ

Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зешолсковъ Юда

Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зешолсковъ Семенъ

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