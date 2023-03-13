Авдотья Тимовеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зешолсковъ Денисъ
Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Зешолсковъ Осипъ
Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зешолсковъ Юда
Отец ребёнка: Зешолсковъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зешолсковъ Семенъ