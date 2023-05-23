Стрельцова (Демченкова) Анна Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демченков Евлампий
Мать: Демченкова М.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Стрельцов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Николаевич
ст. Елизаветинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плакса Дора Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно