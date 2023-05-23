Стрельцова (Демченкова) Анна Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Демченкова) Анна Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демченков Евлампий

Мать: Демченкова М.

Рождение ребёнка
1911

Сын: Стрельцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Николаевич

ст. Елизаветинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плакса Дора Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Николаевич

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