Морев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Алфёрова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Морева Зинаида
Колесово 1-е, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морева Зинаида
Смерть
Неизвестно