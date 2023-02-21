Морев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Алфёрова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Морева Зинаида

Колесово 1-е, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Зинаида

Смерть
Неизвестно
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