Мусихин Сергей (Сергушка) Борисов
Место рождениязаймище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Мусихин Борис (Бориско) Яковлев
Мать: не указана
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Мусихина Феврония
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Мусихин Иван Сергеев
Мать ребёнка: Мусихина Феврония
займище Левинское над р. Чюмовицей, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Евфимия Сергеева
Мать ребёнка: Мусихина Феврония
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Феврония
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706