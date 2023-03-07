Мусихин Сергей (Сергушка) Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Сергей (Сергушка) Борисов

Место рождения

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1644 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Мусихин Борис (Бориско) Яковлев

Мать: не указана

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Мусихина Феврония

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Мусихин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Мусихина Феврония

займище Левинское над р. Чюмовицей, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Евфимия Сергеева

Мать ребёнка: Мусихина Феврония

займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Феврония

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище над Чюмовицей речкой Левинское Кардашина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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