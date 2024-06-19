Ларионов Евгений Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрич-Ларионова Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Ларионова-Найденова Раиса Васильевна
Бракосочетание
21.12.1946
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно