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Ларионов Евгений Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрич-Ларионова Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ларионова-Найденова Раиса Васильевна

Бракосочетание
21.12.1946

Жена: Ларионова-Найденова Раиса Васильевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно

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