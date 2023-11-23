Красносельская (...) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасносельская (...) Анастасия Васильева

Красносельская (...) Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Красносельский Павел Иванов

Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Красносельский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Розова Анна Иванова

Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев

с. Никола-Топор Мышкин. у.
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