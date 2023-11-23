Красносельская (...) Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Красносельский Павел Иванов
Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Красносельский Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Розова Анна Иванова
Отец ребёнка: Красносельский Иван Григорьев
с. Никола-Топор Мышкин. у.