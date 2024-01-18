Скударева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скударева Анна Ивановна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Пименовна

Отец ребёнка: Скударев Пимен Игнатов

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скударев Пимен Игнатов

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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