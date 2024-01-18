Скударева Анна Ивановна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Пименовна
Отец ребёнка: Скударев Пимен Игнатов
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино