Ракитина (Бабина) Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина (Бабина) Татьяна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

02.04.1831

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Бабин Афанасий Михайлов

Мать: Бабина Прасковья Петрова

в Ревизских сказках 1811 г Белорецкого завода указано 1868 г.р., но в РС 1795 г Воскресенсого завода указано 1860 г.р.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ракитин Гаврила Михайлов

Отец ребёнка: Ракитин Михаил Степанов

19 лет на момент бракосочетания в марте 1806
Смерть
02.04.1831
г. Белорецк
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