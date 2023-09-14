Ракитина (Бабина) Татьяна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти02.04.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Бабин Афанасий Михайлов
Мать: Бабина Прасковья Петрова
в Ревизских сказках 1811 г Белорецкого завода указано 1868 г.р., но в РС 1795 г Воскресенсого завода указано 1860 г.р.
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Ракитин Михаил Степанов
19 лет на момент бракосочетания в марте 1806
Смерть
02.04.1831
г. Белорецк