Волошка Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конеев Номто Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конеева Оксана Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конеева Дельгира Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конеева Бова Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно