Волошка Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошка Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волошка Михайл Иванович

Мать: Кисличенко Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конеев Номто Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конеева Оксана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конеева Дельгира Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конеева Бова Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конеев Владимир Львович

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