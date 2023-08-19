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Колесова Прасковья Николаевна

Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Колесова Мастредия Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Колесов Егор Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1883 - носит фамилию Колесов.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Колесова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Колесова Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Иван

Смерть
Неизвестно
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