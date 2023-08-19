Колесова Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Колесова Мастредия Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Колесов Иван
Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1883 - носит фамилию Колесов.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Колесова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Колесова Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесов Иван
Смерть
Неизвестно