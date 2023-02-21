Терьян-Корганова (Корганян) Елена (Эгинэ) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терьян-Корганова (Корганян) Елена (Эгинэ) Иосифовна

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

1864

Дата смерти

25.03.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1900
Кишинев
Место жительства
С 1917 по 1937
Париж, Франция
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.03.1937
Париж, Франция
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