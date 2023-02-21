Терьян-Корганова (Корганян) Елена (Эгинэ) Иосифовна
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения1864
Дата смерти25.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1884
Место жительства
С 1900
Кишинев
Место жительства
С 1917 по 1937
Париж, Франция
Место жительства
По 1917
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1937
Париж, Франция