Марк Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марк Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1807
Рождение
1894

Отец: Михаил Васильевич

Мать: не указана

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