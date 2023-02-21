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Марк Михайлович
Марк Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
1807
Пол
Мужской
Отец
Михаил Васильевич
1763 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Смерть
1807
Рождение
1894
Отец:
Михаил Васильевич
Мать: не указана
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