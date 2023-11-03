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Выходцев Григорий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Выходцев Степан Осипов

Мать: Выходцева Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Мальцова Анна Григорьева

Мать ребёнка: Выходцева Устинья Яковлева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Выходцев Ефрем Григорьев

Мать ребёнка: Выходцева Устинья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Устинья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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