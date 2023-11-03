Выходцев Григорий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Выходцев Степан Осипов
Мать: Выходцева Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Мальцова Анна Григорьева
Мать ребёнка: Выходцева Устинья Яковлева
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Выходцева Устинья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно