Федякова Афанасия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1910
Сын: Федяков Пантелеймон Андреев
Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов
ГАСО ф6 о17 21-22 июля 1910г Сокольского села крестьянин Андрей Михайлов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Иаков Степанов Исто... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1911
Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов
ГАСО ф6 о17 4-5 декабря 1911г Николай Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михайлов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви А... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1914
Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов
ГАСО ф6 о17 2-6 августа 1914г Аркадий Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михаилов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: сын их Андрей и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно