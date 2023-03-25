Федякова Афанасия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Афанасия Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1910

Сын: Федяков Пантелеймон Андреев

Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 21-22 июля 1910г Сокольского села крестьянин Андрей Михайлов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин Иаков Степанов Исто... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1911

Сын: Федяков Николай Андреев

Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 4-5 декабря 1911г Николай Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михайлов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви А... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1914

Сын: Федяков Аркадий Андреев

Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 2-6 августа 1914г Аркадий Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Михаилов Федяков и законная его жена Афанасия Феодорова, оба православные Восприемники: сын их Андрей и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Андрей Андреев

Отец ребёнка: Федяков Андрей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Андрей Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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