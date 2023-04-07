Кудряшова (Иванова) Мария Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Иванова) Мария Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Влас Тимофеевич

Мать: Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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