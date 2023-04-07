Кудряшова (Иванова) Мария Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Влас Тимофеевич
Мать: Мария Давыдовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно