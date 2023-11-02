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Фаттахов Ильдар Анварович
Фаттахов Ильдар Анварович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.?
Пол
Мужской
Отец
Фаттахетдинов Анваретдин Фаттахетдинович
1927 г.р.
Мать
Фаттахетдинова (Шамсутдинова) Мансура Шамсетдиновна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.?
Отец:
Фаттахетдинов Анваретдин Фаттахетдинович
Мать:
Фаттахетдинова Мансура Шамсетдиновна
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