Ковтун Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1950

Отец: Ковтун Дмитрий Яковлевич

Мать: Ковтун Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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