Kotoff James-Gene Nicholas
Место рожденияLos Angeles, CA
Дата рождения22.02.1908
Дата смерти08.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908
Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marion Fred Minnie
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marion Fred Minnie
Смерть
08.04.1978
Sunnyvale, Santa Clara, California, USA
Похороны
Неизвестно
Russian Sectarian Cemetery, Colma CA