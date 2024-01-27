Kotoff James-Gene Nicholas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kotoff James-Gene Nicholas

Место рождения

Los Angeles, CA

Дата рождения

22.02.1908

Дата смерти

08.04.1978

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908

Отец: Kotoff Nicholas Zaharvich

Мать: Kotoff Akulena (Lena) Efimivna

Los Angeles, CA
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marion Fred Minnie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marion Fred Minnie

Смерть
08.04.1978
Sunnyvale, Santa Clara, California, USA
Похороны
Неизвестно
Russian Sectarian Cemetery, Colma CA
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