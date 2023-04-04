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Носков Павел Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

После 31.05.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: Носков Спиридон Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1881

Дочь: Калинина Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 21.11.1881

Жена: Носкова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
23.06.1883

Дочь: Климушкина Акулина Павловна

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1885

Дочь: Антипина Ирина Павловна

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1887

Дочь: Максимова Мария Павловна

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1888

Сын: Носков Николай Павлович

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1890

Сын: Носков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Самойлова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Сын: Носков Василий Павлович

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Носков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 31.05.1910
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