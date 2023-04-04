Носков Павел Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиПосле 31.05.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: Носков Спиридон Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1881
Дочь: Калинина Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Бракосочетание
До 21.11.1881
Рождение ребёнка
23.06.1883
Дочь: Климушкина Акулина Павловна
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
07.05.1885
Дочь: Антипина Ирина Павловна
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
18.02.1887
Дочь: Максимова Мария Павловна
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
06.12.1888
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
02.11.1890
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: Самойлова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
08.05.1895
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
26.06.1898
Сын: Носков Пётр Павлович
Мать ребёнка: Носкова Александра Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 31.05.1910