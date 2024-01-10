(Ибрагимова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ибрагимова) Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сяитов Хамзя

Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы

Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файля Хайрулловна

Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадрия Хайрулловна

Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы

Смерть
Неизвестно
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