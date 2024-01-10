(Ибрагимова) Амина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сяитов Хамзя
Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы
Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файля Хайрулловна
Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадрия Хайрулловна
Отец ребёнка: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы
Смерть
Неизвестно