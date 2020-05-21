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Пасынкова Карина Александровна
Пасынкова Карина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.20
Пол
Женский
Отец
Пасынков Александр Николаевич
1983 г.р.
Мать
Пасынкова (Карзина) Алёна Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
С
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.20
Отец:
Пасынков Александр Николаевич
Мать:
Пасынкова Алёна Александровна
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