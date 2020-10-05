Величко Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2020

Отец: Величко Александр

Мать: Величко Елена Евгеньевна

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