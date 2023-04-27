de Reynel (de Reynel) Alix — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиde Reynel (de Reynel) Alix

de Reynel (de Reynel) Alix

Место рождения

France

Дата рождения

Около 1230

Дата смерти

1288

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1225 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230

Отец: не указан

Мать: не указана

France
Бракосочетание
11.12.1261

Муж: De Joinville Jean

France
Рождение ребёнка
1265

Сын: De Joinville Anseau

Отец ребёнка: De Joinville Jean

France
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: De Joinville Marguerite

Отец ребёнка: De Joinville Jean

France
Смерть
1288
France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close