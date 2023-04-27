de Reynel (de Reynel) Alix
Место рожденияFrance
Дата рожденияОколо 1230
Дата смерти1288
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230
Отец: не указан
Мать: не указана
France
Бракосочетание
11.12.1261
Муж: De Joinville Jean
France
Рождение ребёнка
1265
Сын: De Joinville Anseau
Отец ребёнка: De Joinville Jean
France
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: De Joinville Marguerite
Отец ребёнка: De Joinville Jean
France
Смерть
1288
France