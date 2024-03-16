Болдин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдин Алексей Васильевич

Болдин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1882

Отец: Болдин Василий Стефанович

Мать: Дарья Романовна

Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Болдин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Болдин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Болдина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдина Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close