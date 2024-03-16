Болдин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1882
Отец: Болдин Василий Стефанович
Мать: Дарья Романовна
Рождение ребёнка
22.04.1911
Сын: Болдин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Болдин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Болдина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдина Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Варвара Николаевна
Смерть
Неизвестно