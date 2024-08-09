Шишканов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишканов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишканов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Рыбина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Любовь

Рождение ребёнка
29.10.1971

Сын: Рыбин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Рыбина Любовь

Смерть
Неизвестно

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