Шишканов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишканов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Рыбина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбина Любовь
Рождение ребёнка
29.10.1971
Мать ребёнка: Рыбина Любовь
Смерть
Неизвестно