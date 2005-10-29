Старицын Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.09.1906
Дата смерти29.10.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1931
Сын: Старицын Александр Константинович
Мать ребёнка: Старицына Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Муравейко Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Старицына Мария Ильинична
Смерть
29.10.2005
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край