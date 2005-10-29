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Старицын Константин Михайлович

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Место рождения

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

30.09.1906

Дата смерти

29.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.09.1931

Сын: Старицын Александр Константинович

Мать ребёнка: Старицына Мария Ильинична

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Муравейко Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Старицына Мария Ильинична

Смерть
29.10.2005
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
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