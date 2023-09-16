Ким Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1984
Отец: Ким Илларион
Мать: Ким Лилия Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.2005
Дочь: Шин Дана
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
По 2010
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.2015
Дочь: Болдинова Анастасия
Отец ребёнка: Болдинов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болдинов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан