Ким Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1984

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1984

Отец: Ким Илларион

Мать: Ким Лилия Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.2005

Дочь: Шин Дана

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
По 2010

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.2015

Дочь: Болдинова Анастасия

Отец ребёнка: Болдинов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдинов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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