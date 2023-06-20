Богданович Анатолий Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.2016
Сын: Богданович Родослав Анатольевич
Мать ребёнка: Богданович Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
28.10.2020
Дочь: Богданович Лада Анатольевна
Мать ребёнка: Богданович Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
27.07.2022
Дочь: Богданович Леля Анатольевна
Мать ребёнка: Богданович Юлия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно