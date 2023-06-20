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Богданович Анатолий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2016

Сын: Богданович Родослав Анатольевич

Мать ребёнка: Богданович Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
28.10.2020

Дочь: Богданович Лада Анатольевна

Мать ребёнка: Богданович Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
27.07.2022

Дочь: Богданович Леля Анатольевна

Мать ребёнка: Богданович Юлия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданович Юлия Викторовна

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