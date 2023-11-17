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Гамзин Яков Михайлович
Гамзин Яков Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Третьяков Михаил Яковлевич
Мать
Гамзина Екатерина Ивановна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Третьяков Михаил Яковлевич
Мать:
Гамзина Екатерина Ивановна
Смерть
1970
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