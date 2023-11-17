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Гамзин Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Третьяков Михаил Яковлевич

Мать: Гамзина Екатерина Ивановна

Смерть
1970
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